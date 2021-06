¡’Kun’, de corazón gigante! Los detalles con el staff del Man. City

Sergio Agüero dejó un legado en el Manchester City, siendo uno de los históricos del club, además de artífice en las conquistas ligueras de los últimos años. Pese a no poder despedirse con la orejona en sus filas, lo hizo como un grande, representando lo que es el conjunto ciudadano. Además, en agradecimiento a los empleados del club, decidió tener un detalle particular con cada uno de ellos.



Y es que los logros y cariño van más allá de la cancha, donde los tantos y magia fueron un común denominador. De acuerdo al diario The Athletic, decidió tener un lindo detalle, en gesto de agradecimiento con más de 60 colaboradores del club. A cada uno le obsequió un reloj Hublot o Tag Heuer.



Pero las sorpresas no paran allí, a cada empleado del club le brindó una boleta para participar en la rifa de una Range Rover Evoque, que recientemente había adquirido, pero que no tiene en mente llevar a Barcelona.



La gratitud de Sergio Agüero y el Manchester City es y será recíproca, fuera y dentro de la cancha. Ambos aportaron en el desarrollo del otro, siendo fundamental para la consolidación de un proyecto, además de quedar en el corazón de los aficionados celeste. Un ciclo que terminó, como toda historia que en algún punto se acabará, con el recuerdo del lazo que los unirá para siempre por lo que construyeron.