¿Seguirá en la Premier League? Tottenham quiere extender su préstamo

La temporada de Gareth Bale en el Tottenham estaría por terminar, la cesión llegaría a su fin y al parecer todo indica que volverá al Real Madrid. Sin embargo, no es novedad que en España no cuentan con él. El galés tendría en mente cumplir el año de contrato que le queda con la institución blanca.



Es de conocimiento público que el deseo del jugador no es precisamente regresar a las órdenes de Zidane por convicción, sería por obligación. El remate de la temporada del expreso de Gales empieza a ser mejor, levanta su nivel y tras la salida de Mourinho ha cambiado su rendimiento.



De acuerdo a información del Daily Mail, el presidente del Tottenham, Daniel Levy, estaría buscando el nuevo entrenador, para concretarlo y ofrecerle la continuidad de Gareth Bale. Esto tendrá que volver a negociarlo, ya que los tiempos de contrato no estipulan un año más o una extensión.



En el plan del cuadro inglés está ofrecerle lo mismo que gana esta temporada, sin embargo, al negociar con el Real Madrid estaría el problema a nivel económico. El club estaría buscando la manera de deshacerse del alto costo que representa Bale en la entidad blanca, que ronda por los 12 millones de libras esterlinas.