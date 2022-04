Salah se queda y hasta se jubilaría en Liverpool: ¿cómo afecta a Díaz?

Ambos llegaron de la pausa de selecciones con la misma pena: eliminados del Mundial de Catar, han vuelto por el consuelo, no menor, de ganar cuatro títulos con Liverpool. Sin embargo, solo uno es el dueño de los mimos.

Mohamed Salah es noticia en la Premier League porque, al parecer, decidirá jurarle lealtad al club inglés a cambio de un contrato en el que cedería en sus aspiraciones salariales para renovar su contrato y asegurar un vínculo que lo mantenga vestido de rojo hasta su retiro.



La exclusiva del diario The Mirror asegura que el jugador finalmente al tope que se impuso el club en las negociaciones, las 400 mil libras esterlinas semanales, pero con un detalle adicional: que el contrato vaya hasta 2027 y no hasta 2026 como se había conversado. El egipcio habría vuelto del repechaje africano decidido a no seguir tirando la pita y privilegiar su estabilidad y la de su familia en Liverpool.



De esta manera, se asegura la tranquilidad de estar en un club que lo valora mucho hasta sus 34 años, cuando valoraría un contrato año a año hasta su retiro. Por ese objetivo habría decidido, según The Mirror, no seguir empeñado en igualar el salario de 500 mil libras semanales que cobra Cristiano Ronaldo en Manchester United.



"El hecho de que Salah esté listo para comprometer su futuro con el Liverpool será celebrado por la mitad roja de la ciudad y le dará un empujón oportuno a la búsqueda del Liverpool de un cuádruple sin precedentes", afirma la fuente.



¿Y cómo afecta eso a Luis Díaz?



El colombiano Díaz fue otro de los que regresó con la maleta llena de tristeza por su ausencia en el próximo Mundial de Catar, pero su condiciones, a diferencia de las de Salah, no cambiarán.



Lo bueno en su caso es que ha ido ganándose la confianza del egipcio como uno de los hombres que pedía para fortalecer la nómina y apuntar a todos los títulos posibles. A juzgar por sus celebraciones y hasta por los post de Salah en relación con su nuevo compañero, se está armando un buen tándem.



El tema es si esa renovación va acompañada de la garantía de darle titularidad a Salah, lo que podría afectar la continuidad de Díaz, quien ha jugado 13 compromisos oficiales y ha marcado dos tantos. En teoría no se cruzarían pues el egipcio ocupa más la banda derecha, la opuesta al guajiro, y en ese caso debería estar más preocupado por Mané o hasta por Firmino, otro de la confianza del técnico Jürgen Klopp.



El alivio es que, con tantos frentes abiertos, la rotación se hace necesaria y el entrenador alemán parece tener el toque para implementarla sin perjudicar el ritmo de competencia o la confianza de cada miembro de la nómina. Díaz lo ha hecho bien pero lo puede hacer mejor, según explicó Klopp. Salah podría no ser un problema sino una solución. Si el colombiano se apoya en él, las noticias podrían ser siempre buenas.