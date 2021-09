Benítez no cambia el discurso: ¿por qué James no está disponible?

La situación de James Rodríguez en Everton es confusa. Mientras la prensa inglesa asegura que el colombiano estaría en Catar arreglando su vinculación al Al-Rayyan, Rafa Benítez, DT de los toffees, no cambia el discurso e insiste que el creativo está lesionado y esa es la razón de su ausencia.

En un diálogo con los medios del club, previo al partido de este martes contra el Queens Park Rangers por la Copa de la Liga, Benítez fue preguntado por la ausencias y se refirió al caso del cucuteño, quien, nuevamente, se quedó por fuera del planes del español.



"No tuvimos problemas después del juego, así que normalmente los jugadores que jugaron estarían disponibles, más o menos cansados, pero habilitados. James, lesionado, no está disponible. Gbamin tampoco, así que son más o menos los mismos jugadores de antes",dijo el estratega.



El discurso de Benítez no cambia al momento de explicar los motivos de la no convocatoria del colombiano, pues cabe resaltar que, para el duelo anterior contra el Aston Villa, el entrenador dijo que James "tenía un pequeño problema muscular", después de que el mismo jugador había dicho en una transmisión de Twitch que se encontraba en plenitud física.



Así las cosas, se espera que en los próximos días se defina el futuro del creativo, quien tendría en Catar la continuidad que está buscando, ya que su objetivo es regresar a la Selección Colombia.