¿Cuánto ganará? ¿Everton ayudaría a pagarle? Posible sueldo de James

James Rodríguez está en algún lugar de Medio Oriente, aparentemente asegurando su vinculación a Al-Rayyan. Eso es lo que se especula.

Las razones pasarían por su necesidad de asegurar competencia y salir de un Everton donde sabe que no tendrá ninguna oportunidad. Pero ¿a una liga tan lejana? ¿a una competencia que ni si acerca a lo que se esperaría de su talento? ¿a una jaula de oro?



Sí y no. Puede que no sea la liga europea que esperó hasta el último día del mercado de verano, pero es, claramente, un negocio favorable, teniendo en cuenta las difíciles condiciones de negociación que imperan.



La pregunta del millón: ¿cuánto se ganará James? Varios medios británicos, entre ellos The Times y BBC Merseyside, coinciden en que el colombiano mantendría el salario que gana en Everton, el que lo convierte en el jugador más costosos de la plantilla y en prioridad de salida para un Rafa Benítez que siempre quiso gastar en otros frentes.



"Al-Rayyan, que es dirigido por el ex internacional francés Laurent Blanc, está en negociaciones con el delantero de £ 200,000 a la semana", dice The Times. ¿De cuánto estamos hablando? De 233.000 euros por semana, 1 millón de euros por mes, 12 millones cada año.



Y ojo al detalle, porque Everton podría incluso sacrificarse con tal de salir de él: "se acepta que es probable que tengan que pagar parte de su salario para suavizar las negociaciones", dice el citado medio.



Según BBC, "Benítez ha hablado de su frustración por no poder fichar a más jugadores porque las reglas del Juego Limpio Financiero habían "matado" al club", por lo cual tendría sentido dejarlo salir, pagando un porcentaje inferior, con .tal de librarse de esa camisa de fuerza.



Los 12 millones de euros al año, con una transferencia gratuita desde Real Madrid el año pasado, son las mismas cifras que manejó en su momento el diario local Liverpool Echo.

​Estos datos dejan sin piso al especulación sobre un posible salario superior a los 22 millones de euros anuales que algunos medios colombianos manejaron. En Catar hay mucho dinero pero porque son unos genios para los negocios, no porque tengan la costumbre de despilfarrarlo.