Carlos Antonio Vélez aplaudió y criticó a James por su fichaje a Catar

Carlos Antonio Vélez opinó sobre la posibilidad de que James Rodríguez se vaya de Everton y se vaya a jugar a Catar con el Al-Rayyan. Y dejó claro que es una “muy buena noticia” para que el jugador pueda volver a la Selección Colombia teniendo minutos de competencia.



Eso sí, el periodista de ‘Antena 2’, en su columna radial, dejó claro que el retroceso de James refleja que dejó de ser un futbolista para la élite: “Después de jugar en Real Madrid, de sonar para todos los equipos, y resultar jugando en Catar, es el colmo de los colmos”.



“Yo esperaba que James jugara un rato en la Copa (de la Liga), para testear en qué condición estaba el jugador. Creía que eso iba a hacer Benítez”, dijo, sorprendido, el analista. Sin embargo, aplaudió la decisión de James.



“No es una liga muy rica, en cuanto a contrataciones se refiere. Son 12 equipos con inversión modesta, pese a que sus dueños son millonarios. La verdad es que es una decisión correcta, porque no tiene cabida en los equipos ‘top’, en los medianos tampoco. No tiene nivel para equipo ‘top’, y para los equipos que no son ‘top’, pues cobra mucha plata”.



“En Europa nadie le va a pagar lo que él quiere ganar. Irse a Catar, futbolísticamente, es poco y nada. Sin embargo, es mejor que esté jugando para efectos del combinado nacional. Desde ese punto de vista, la decisión es completamente correcta. Esto le permitiría llegar a la Selección, pues me parece inmoral que lo llamen sin jugar”, comentó Vélez.



Y aprovechó para tirarle una que otra puya: “No va a tener presión, exigencias. No lo van a hacer correr o marcar, y podría estar mejor desde el punto de vista físico, y sería aplaudido y podría hacer ‘chiches’… Yo no lo voy a satanizar, porque ya no tiene nivel para la élite; entonces, nadie niega que tiene acogida y se le respeta parte de su pasado, así que debe estar en competencia para ser convocado”.



“Ahora, James tendrá que aterrizar si vuelve a la Selección. Me imagino que pasar del Real Madrid a Catar le dará un baño de humildad, y que va a comprender que hay que respetar las envestiduras, para venir como cualquiera otro, ya que la Selección está ganando sin él”, complementó.