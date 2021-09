¿Everton extrañará a James Rodríguez? Crudas cifras del colombiano

James Rodríguez parece estar a horas de un sorpresivo fichaje al fútbol de Catar, dejando al Everton de Inglaterra por no tener la confianza de Rafa Benítez y sentir un ambiente hostil de parte de la dirigencia del club ‘toffee’.



El Al-Rayyan aparece en el camino de James como la posibilidad de enderezar el mismo, ganar confianza como futbolista competitivo y tener protagonismo esta temporada. Aunque todavía no hay nada cerrado, y no se conocen detalles de la negociación, en Inglaterra dan como un hecho la salida de Rodríguez.



¿Cuánto lo va a extrañar el Everton a James Rodríguez?



Parece que no mucho, a pesar de que es innegable el talento diferencial del colombiano en un plantel discreto, con un entrenador discutido, y con un reciente pasado en el que no está acostumbrado a pelear por cosas importantes en la Premier League.



Este lunes, con los rumores de salida de James a Catar, el medio ‘Liverpool Echo’ hizo un análisis de cuánto pierde Everton sin el colombiano…y la verdad es que no le va a hacer mucha falta.



Lo primero, y más importante, es que Everton se ahorraría mucho dinero no pagándole el salario a James, pues en Inglaterra aseguran que se gana 200.000 libras por semana (unos 232 mil euros), lo que significa que en el último año que le queda tendrían que costear 9.6 millones de libras… ¡Casi 12 millones de euros! Sin duda, un alivio en medio de un problema económico del club.



Pero las cifras de James son mucho más frías y elocuentes, y dan motivos para entender que la salida del colombiano no es tan mala como parece.



“El problema evidente con Rodríguez, aparte de los dolores de cabeza tácticos, es su falta general de disponibilidad para el equipo en cada jornada. El exjugador del Real Madrid ha tenido una carrera plagada de lesiones”, dice el medio, que añade información importante: “En los 12 meses desde que firmó con los Blues, ha habido 52 partidos competitivos y Rodríguez ha sido excluido del equipo en 25 de ellos, lo que equivale a un notable 48% de partidos perdidos en total”.



Así, lo mejor para todos es que James coja su maleta y vuele a otro equipo, pues además de las cifras, es evidente la tensa relación que mantiene con su entrenador Rafa Benítez.