Se veía venir: el cruce de calendarios que preocupa en Premier League

Como era de esperarse, ya empezaron los preocupantes cruces de calendarios que necesariamente generaría la suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus covid-19.

La preocupación la tienen concretamente Manchester United y Wolverhampton, equipos que estarán en la definición de la Europa League, a decidirse en Alemania del 10 al 21 de agosto. Los dos equipos esperan avanzar de la fase de cuartos de final y la verdad es que tienen grandes posibilidades de hacerlo, e incluso de ser finalistas



Eso supondría un dolor de cabeza pues la siguiente temporada de la Premier League comenzará el 12 de septiembre, pero según The Athletic hay un acurdo directivo para que los clubes tengan un mínimo de 30 días de descanso antes del comienzo de la campaña 2021/2022.



Quiere decir que, según el cálculo, no debutarían en la Premier hasta el 21 de septiembre, en el mejor de los casos, lo que complicaría el cumplimiento del siguiente calendario.



¿Quién se sacrificará? ¿Jugadores recortarán sus vacaciones? No parece probable. ¿Se vienen los partidos aplazados, tan comunes en este lado del mundo, en la rígida Premier League?