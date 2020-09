La estrella del Arsenal que le dijo 'no' a la oferta de Barcelona

Durante todo el mercado se habló de la oferta de Barcelona, de la oportunidad de ir a España. Al final, Pierre-Emerick Aubameyang dijo que no y renovó con Arsenal. El gabonés explicó las razones de la decisión que muchos no entendieron, en su momento, y cuáles fueron los motivos para quedarse en Londres.

“La primera fue Arteta. Hablé con él y me convenció del proyecto. Y le creí, bueno, le creo. Y segundo fue el cariño de una hinchada que no quería que me fuera, que siempre me ha apoyado”, dijo el gabonés en entrevista para el Canal + Francia.

Asimismo, Aubameyang también habló de la oferta de Barcelona, señalando: “Era muy tentativa, bastante llamativa, pero cuando vas más allá, no se trata de dinero. También hubo de otros clubes, muy interesantes, pero al final creo que tomé la decisión correcta”, concluyó.

Aubameyang, de 31 años, se ha convertido en uno de los referentes de los 'Gunners' en las últimas campañas. Es el capitán y goleador del equipo. Tiene contrato con el club londinense hasta 2023.