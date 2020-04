¿Cuál es el secreto de Klopp? Revelan motivos de su éxito en Liverpool

El centrocampista valenciano del Liverpool, Pedro Chirivella, aseguró que su entrenador, Jürgen Klopp, es tal y como aparenta por televisión, que tiene una relación “muy cercana” con sus futbolistas y que cuando transmite un mensaje es "creíble" para los jugadores, lo que provoca que vayan "a muerte con él”.



“Klopp es muy exigente, pero hace que te creas lo que te dice. Eso en una plantilla es muy importante. Es uno de los puntos claves del equipo”, dijo Chirivella en una conferencia virtual organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV).



“Nos trata a todos por igual y uno de los puntos fuertes del equipo es la amistad que hay entre todos. Él tiene parte de culpa”, añadió el jugador valenciano, que lleva siete años en Liverpool tras formarse en las categorías inferiores del Valencia.



El futbolista, de 22 años y que ha disputado esta temporada seis partidos con el Liverpool, explicó que en Inglaterra les permiten salir una hora al día para hacer el ejercicio que les manda el club, pero confesó que todavía no saben cuándo regresará la competición por la crisis del covid-19.



“Nos han dicho que hasta mitad de mayo vamos a entrenar por separado. Luego tres o cuatro semanas entrenando con el grupo y si se puede, podríamos jugar en junio”, declaró el centrocampista valenciano, que también aconsejó a los más jóvenes cómo deben prepararse para ser futbolistas profesionales.



“Deben ir paso a paso porque hasta que no vas cumpliendo años lo ves lejos. Hay que trabajar como el que más, no sentirte inferior a nadie y así, si las cosas van bien, pueden llegar a serlo", comentó.



Chirivella, que explicó que está completamente adaptado a la vida en Inglaterra, participó en esta conferencia de la FFCV junto al jugador de la Roma Gonzalo Villar, el futbolista del Villarreal Pau Torres y el centrocampista cedido por el Levante en el Tondela, Pepelu García.