¡Sin códigos! Insólito pedido del presidente de Tottenham a Pochettino

El coronavirus ha golpeado de gran manera al mundo del fútbol, los clubes están sin ingresos y como pueden buscan economizar gastos para no caer en la quiebra.



En este sentido, Tottenham atraviesa una delicada situación económica con Mauricio Pochettino, su exentrenador, y está tratando de consensuar lo relacionado a su indemnización.

Según medios ingleses, Daniel Levy, presidente de los ‘Spurs’, le pidió al entrenador argentino, en noviembre, que no cobrara inmediatamente los 8.5 millones de libras de su indemnización. La situación económica no era la mejor y por ello le proponía que fuera cobrando conforme avanzaba la temporada, como si continuase en el cargo.



‘Poch’ aceptó y el trato venía cumpliéndose con normalidad. El coronavirus apareció y nuevamente la crisis económica se agudizo en el conjunto londinense. Esta vez, Levy le pidió al DT que hiciera un descuento a esa suma debido a que no había recursos para mantener el acuerdo.



Apenas se conoció la situación se armó el revuelo en Inglaterra. El trato del dirigente con su exempleado ha sido terrible. Primero lo saca del club tras haber logrado un histórico segundo lugar en Champions, después evitó pagarle lo que le debe y ahora busca lograr una rebaja con la excusa de inestabilidad económica.



Incluso Jaime Carragher,, exfutbolista del Liverpool, manifestó su desacuerdo al afirmar que en la plantilla del Tottenham no se han hecho reformas salariales por la crisis, pero sí quiere tomar dichas medidas con un exempleado del club.



Por ahora no ha habido un pronunciamiento oficial de Pochettino, actualmente está pasando la cuarentena en Argentina y compartiendo con su familia.