Valencia conciliador: propuesta ‘justa’ para el fútbol español

El Valencia planteó este viernes la opción de repetir la temporada como solución menos injusta en el caso de que no se pueda reanudar LaLiga Santander española por la crisis del coronavirus. “En caso de no poder reanudarse la competición, ninguna medida sería deportivamente justa al cien por cien. En todo caso, trataría de encontrar la menos injusta”, señaló Roman Bellver, director de estrategias de comunicación del club.



“El presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, propuso cancelar la temporada entera y reanudarla desde el principio, desde la jornada 1. Deportivamente, podría ser la medida menos injusta, aunque esto penaliza deportiva y económicamente, por ejemplo, a equipos de Segunda que se quedan sin un ascenso que tenían encarrilado”, admitió.

El dirigente señaló que “en todo caso, ese tipo de decisiones, siempre en el caso de no poder reanudar la Liga, habría que tomarlas y consensuarlas entre todos, estudiando muy bien los pros y contras”. Bellver criticó la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol de usar la clasificación de la última jornada para decidir los equipos que van a Europa.



“La RFEF se precipita seguro, porque en estos momentos todos los equipos de LaLiga trabajamos nuestros protocolos en caso de poder reanudarse la competición. Tampoco nos consta que la UEFA haya solicitado con tanta antelación la lista de equipos participantes en las competiciones europeas”, explicó.



“De todas formas, la RFEF no puede validar unilateralmente la clasificación. Este rol le corresponde a la Liga de Fútbol Profesional, junto a la Federación Española en una comisión mixta. Y más en una situación excepcional que no está prevista en ningún reglamento”, apuntó Bellver, que dijo que sería aún más injusto usar la clasificación del final de la primera vuelta.