‘Lautaro es un grandísimo jugador y en Barcelona queremos los mejores’

El español Quique Setién, técnico del Barcelona, reconoció este viernes su aprecio por el argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, y aseguró que Lionel Messi se quedará mucho tiempo más en el club catalán.



"Lautaro es un jugador importante, un grandísimo jugador y el Barcelona siempre se ha interesado por los grandes jugadores. Todos los buenos jugadores pueden despertar el interés del Barcelona, está claro. Y también es verdad que para muchos jugadores la posibilidad de jugar con Messi es un aliciente enorme", afirmó Setién en una entrevista al diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

Lautaro, delantero de 22 años que marcó 16 goles en 31 partidos este curso con el Inter, es uno de los jugadores más seguidos por los grandes de Europa y el Barcelona está pensando en él para reforzarse de cara al próximo año. El argentino tiene contrato en vigor hasta 2023, con una cláusula de rescisión de 111 millones de euros.



Eso sí, Setién imaginó que, a causa de la pandemia del coronavirus, en las próximas ventanas del mercado de fichajes no habrá gastos millonarios como los registrados en los últimos cursos. "La mayoría de los clubes deberá volver a organizar sus presupuestos. Las cantidades de dinero que se estaban pagando antes ya no serán posibles, al menos a corto plazo. No creo que alguien estará dispuesto a volver a pagar cantidades como los 222 millones que costó (el brasileño) Neymar Junior", dijo.



"El fútbol vivía un ritmo que estaba descontrolado", prosiguió el técnico del Barcelona, quien excluyó además un posible fichaje del bosnio Miralem Pjanic, cerebro del centro del campo del Juventus Turín, para su club, en un trueque con el brasileño Arthur Melo.



"Pjanic es un óptimo jugador, pero hablo a menudo con mis directivos y nadie ha dicho nada sobre un posible nuestro interés. Arthur, además, ha declarado dos veces que quiere quedarse en el Barcelona y le entiendo perfectamente. No dejaría a un equipo como este", afirmó.



Finalmente, Setién expresó la convicción de que Messi seguirá todavía mucho tiempo en el Barcelona. "Messi no se irá del Barcelona, siempre estarán unidos. Leo está en el Barcelona desde hace 20 años y nadie podría explicar una ruptura. Entre Messi y el Barcelona hay mucho vínculo emotivo, algo que va más allá del dinero y los intereses personales", aseguró.