‘Dijeron que no vivía sin Cristiano, pero aquí estoy y no quiero irme’

La cuarentena le ha permitido a los futbolistas acercarse un poco más a los aficionados, a través claro de sus redes sociales. Muchos han subido videos practicando diferentes actividades, otros halan de sus carreras en entrevistas con medios y algunos deciden hacer un feed-back con sus seguidores.



En este sentido, Marcelo habló con Antonio Cassano sobre el Real Madrid, su actualidad, los rumores sobre una posible salida a la Juventus y cómo se ve a futuro.

En Instagram, el defensor brasileño reveló que “hace dos años se dice que he firmado con la Juve, que tenía puesta la camiseta porque no vivía sin Cristiano... La gente se inventa muchas cosas”. A pesar de que “me parece bien gustarle a los aficionados de Juventus”, fue claro en afirmar que no quiere salir del Real Madrid porque “estoy bien y no me dejarían”.



Aclaró que es feliz en España porque “tengo mi familia y una historia increíble”. Precisamente sobre su futuro, declaró que planea continuar por un buen tiempo su carrera y después “no quiero trabajar en el fútbol directamente, sino ayudar a los niños a seguir su carrera como futbolistas”.

​De Roberto Carlos manifestó “es mí idolo”, del capitán Sergio Ramos afirmó “desde joven se le veía un liderazgo muy grande” y para Zidane “lo ha hecho increíble con trabajo y humildad”.

​Por ultimo dijo que tanto Vinicius y Rodrygo “los veo como niños”. Del primero lo considera “increíble, top, top por su regate y explosión”, mientras qu del segundo “parece que estuviera jugando desde hace diez años”.