¿Se abre cupo para Arias? Lateral del Atlético enfrenta dura sanción

Kieran Trippier, defensa del Atlético de Madrid, ha sido acusado por la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) de "mala conducta" por, supuestamente, infringir la ley que impide apostar a los futbolistas.



El exjugador del Tottenham, según la FA, habría apostado en relación a su traspaso al Atlético de Madrid en el verano de 2019. El defensa inglés tiene hasta el 18 de mayo para responder a esta acusación.

Según la regla que, supuestamente, ha roto Trippier, "un jugador no puede apostar directa o indirectamente en el resultado, progreso u otro aspecto conectado con un partido de fútbol, una competición o cualquier otra materia relacionada con el fútbol, incluyendo el traspaso de futbolistas".



También prohíbe que un jugador dé información que ha obtenido debido a su posición de privilegio a terceros para que se aprovechen de ella.



En caso de ser encontrado culpable, el lateral inglés podría quedar suspendido para competir a nivel local y/o internacional. A pesar de jugar en España (fuera de la jurisdicción inglesa), la FA le solicitaría a la FIFA extender el castigo del futbolista a nivel mundial. En pocas palabras, que no pueda jugar ni La Liga, ni Champions.

​

​Anteriormente, Daniel Sturridge fue declarado culpable por apuestas, tras decirle a su hermano que apostara por su fichaje al Sevilla. A pesar de que esto no ocurrió, el atacante fue culpado por revelar información secreta. Su castigo fue de cuatro meses sin jugar y una multa de 171 mil euros.