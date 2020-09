¿Y si fuera un trueque? Mourinho repatriaría a ídolo y se evitaría lío

No es una operación sencilla, pero sí que resulta interesante, al menos en el escritorio de los empresarios que la estarían manejando.

El interés existe. El propio agente de Gareth Bale aseguró que su anhelo es volver al Tottenham, donde adquirió fama mundial. Y eso, aunque no sea definitivo, no es chévere de escuchar para un Manchester United que, según las versiones de la prensa británica, lo tenía muy en el radar si se complicara, como está ocurriendo, el traspaso de Jadon Sancho.



Bale, que no sirve para hacer fila, se habría cansado de ver pocas señales y habría enviado las suyas propias nada menos que a José Mourinho. ¿Y qué opinaría el actual DT del club del norte de Londres? Esa es la pieza del rompecabezas que falta. Pero ojo a la teoría: llega un veterano como Bale, sin necesidad de adaptación, con hambre de revancha, un extremo como pocos en el mundo, más allá del 'ninguneo' de Zidane en Real Madrid. ¿Y qué tiene 'Mou'? Un Dele Alli al que se ha cansado de criticar, en público y en privado, y a quien ha llamado vago y perezoso para ayudar en la tarea de marca. ¡Cómo no le va a gustar la idea!

Las encuestas en medios británicos están a la orden del día: ¿Quién crees que ganaría o perdería en un intercambio Bale-Dele Alli? El último, sin duda, se quitaría de encima la antipatía de un DT que parece haberlo condenado, iría a un equipo estelar pero lleno de competencia interna y además requerirá adaptación.



Dos detalles a considerar en la operación. Primero, Tottenham no va a perder así nada más a un jugador de solo 24 años para quedarse con uno de 31 -al que además en el pasado ya le sacó casi 100 millones-, pero además no va a tolerar un salario como el que gana en el Madrid, que bordea los 20 millones por temporada. Segundo, desde España, estarían encantados de quitarse de encima el lío de Bale enviándolo a su fútbol y su entorno, pero además caería de perlas el potencial del británico y más que nada su salario de 3 millones de euros por año, que sería muy abordable.