¡No más! Violentos enfrentamientos entre hinchas del United y Leeds

Nuevamente los violentos se toman el fútbol. Esta vez, Inglaterra fue testigo de un bochornoso enfrentamiento entre hinchas del Manchester United y Leeds United, previo al inicio del partido.

Cuando por fin el público regresaba en masa a los estadios, los mal llamados “hinchas” aprovecharon para hacer de las suyas a unos 3 kilómetros del mítico estadio de Old Trafford.

Varias personas pudieron grabar el momento en que aficionados de ambos clubes se agredían en las calles a “puño limpio”, piedras, volaban sillas, canecas, de todo. Una batalla campal.

​Finalmente el partido no se suspendió ni mucho menos, inició con toda la normalidad, con las gradas a reventar y el dueño de casa terminó goleando 5-1 al equipo de Marcelo Bielsa.



Lo que debía ser una fiesta, terminó opacado por aquellos que no lo entienden: