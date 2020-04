227 millones: Manchester United haría el fichaje más caro del fútbol

Manchester United quiere volver a ser uno de los grandes del mundo en las próximas temporadas. El club inglés pretende recuperar el terreno perdido en los últimos años y apuesta a realizar una fuerte inversión en el mercado de pases para reconstruir parte de su plantel y reposicionarse en lo más alto del fútbol europeo. Mientras la actividad se encuentra suspendida y sin fecha de regreso por la pandemia de coronavirus, en el Reino Unido ya suena fuerte un delantero como objetivo central y con una cifra exorbitante que podría ser récord.

Según afirma el medio inglés ‘Daily Mail’, Harry Kane es el gran apuntado para reforzar el ataque de Manchester United, que podría pagarle 227 millones de euros a Tottenham para sumarlo a su equipo y así batir el récord de 222 millones que ostenta el traspaso de Neymar desde Barcelona a PSG.



Por otro lado, además de que el delantero inglés de 26 años ya ha aclarado que tiene intenciones de salir próximamente para buscar nuevos objetivos, los medios europeos también apuntan a la situación económica asfixiante que atraviesa Tottenham en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.



Para poder lograr el traspaso histórico, al que también buscan complementarlo con el atacante inglés Jadon Sancho de Borussia Dortmund, Manchester United también piensa en hacer una limpieza que le permita hacer caja para afrontar las inversiones. Así, Alexis Sánchez, Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira y Chris Smalling son algunos de los nombres que saldrían, aunque Paul Pogba, con Real Madrid y Juventus al acecho, es el gran apuntado.



En las últimas horas, aprovechando que la Premier League está suspendidavpor la pandemia, Kane realizó una entrevista con el exfutbolista Jamie Redknapp en ‘Sky Sports’ por Instagram y el atacante abrió por primera vez la puerta abierta a una salida.



“Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los ‘spurs’, siempre amaré a los ‘spurs’, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top”, disparó Kane.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA