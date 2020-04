Barcelona, un equipo en llamas: candentes declaraciones de Rakitic

Iván Rakitic no está contento con su tiempo de juego y así lo ha manifestado en diferentes oportunidades. A pesar de ello, al jugador croata le queda un año más de contrato, pues firmó hasta el 2021.

En una entrevista con Mundo Deportivo, el jugador bromeó con que el coronavirus no es de ahora, sino desde hace dos años, pues es el tiempo que lleva sin tener continuidad en el equipo culé.

“Para decir la verdad, no solo en este parón sino desde hace dos años (risas). Como dije siempre, poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato", dijo.

Y es que para él no hay una razón para ser suplente tan constantemente a pesar de tener buenas actuaciones, o si la hay no se la han manifestado.

“La gente que he hablado tampoco me han podido dar una explicación o algo concreto. Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras si quieren a otro jugador. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me molestó la manera, igual que ya había salido en años anteriores. Me sorprendió mucho, no lo entiendo, pero voy a aceptarlo porque lo que quiero es lo mejor para el equipo, mis compañeros y para el club. Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho", expresó.

Ante la incertidumbre del mercado actual por cuenta del coronavirus, , en Europa han señalado que lo que podrían plantearse algunos clubes es cambiar jugadores directamente y, ya sea el caso, abonar algún jugador. Cuestionado si a él le gustaría cambiar a la Liga de Italia o de Inglaterra como prenda de cambió dio una respuesta certera y polémica.

“Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante", dijo.

Barcelona vive actualmente un momento tenso entre jugadores y directivos. Desde que se filtraba información sobre las decisiones del club y los futbolistas para tomar medidas contra el coronavirus, todo ha sido muy tenso. Sin embargo, Rakitic manifestó que él ha estado al margen porque no es uno de los capitanes del equipo y son ellos quienes tienen la vocería.