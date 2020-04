Advertencia en medio del caos: 'Barcelona está en riesgo de quiebra'

La tormenta perfecta que esperan los detractores de Josep Bartomeu tiene ya todos los ingredientes necesarios. ¿Será suficiente para sacarlo de la presidencia del FC Barcelona? Eso es lo que todavía está por verse.

Por lo pronto aquellos que aspiran a ser su sucesor se dedican a hacer lo suyo: "El Barça está en riesgo de quiebra moral y económica”, advirtió en las últimas horas Víctor Font, el único que hasta ahora ha levantado la mano para derrocar al directivo y aspirar públicamente a la presidencia.



Se trata del cofundador y CEO de la consultora de telecomunicaciones Delta Partner y destacado empresario en otros sectores, cuyo proyecto se basa en el regreso de Xavi Hernández al club, ahora como entrenador.



En una carta abierta a los socios, Font pide a la junta directiva que explique de manera “transparente la situación económica y la deuda total del club y en qué medida limita el plan de acción a corto plazo”, y pide que se retrase “la toma de todas aquellas decisiones estructurales que no sean imprescindibles”, en medio del ERTE y las medidas económicas que son necesarias ante la pandemia del coronavirus covid-19.



Su voz se escucha justo cuando el Bartomeu encara el llamado #BarcaGate, que tiene que ver con la contratación de varias empresas para fines 'non santos' como aquella que tenía como objeto trabajar en redes sociales, a veces en contra de miembros del club.



Radio Barcelona revela este lunes que son en total seis las empresas bajo la lupa: NGC Social Science Venture SL, española como I3 Venture SL, Digital Side SA y Big Dat Slolutions SA, argentinas como Tantra Soft SA, y la uruguaya Futuric SA.



Las operaciones y los grandes caudales de dinero, muchas veces con supuestos sobrecostos, que manejaron obligaron a una auditoría, que hizo que varios directivos fueran temporalmente apartados de sus cargos para facilitar la investigación. Se dice que la estrategia de Bartomeu en este caso es rodearse de sus fieles mientras termina su administración, o en el peor de los casos poder dejar a uno de los suyos en la presidencia.



"Hay que empezar de cero, el modelo de gestión ya no sirve... En condiciones normales, la gravedad de los hechos habría provocado” la petición de dimisiones y la convocatoria de elecciones. “Sería una irresponsabilidad no hacerlo, pero con el país confinado (…) es imposible recoger firmas, presentar candidaturas, hacer campaña y abrir las urnas este verano”, señala Font.



De esta manera, Bartomeu intenta conjurar una nueva crisis, ahora con la sombra de una posible quiebra en uno de los clubes más poderosos del mundo. ¿Lo logrará esta vez?