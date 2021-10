Pogba, expulsado por violenta entrada sobre Keita: lo sacó del partido

Manchester United vivió toda una pesadilla en Old Trafford. Además de ser goleado por Liverpool (0-5), también tuvo que jugar los 30 minutos finales con diez hombres tras la expulsión de Paul Pogba, quien había ingresado para el segundo tiempo. El francés vio la roja por una fuerte entrada sobre Naby Keita, autor del primer gol. Esto terminó de complicar el panorama de los 'Diablos Rojos' que no la pasaron nada bien en el Old Trafford.

La violeta patada que recibió el guineano lo sacó del partido. Tuvo que ser retirado en camilla.