Klopp no da crédito al 0-5 y Maguire pide perdón: más de la goleada

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, destacó que el resultado que logró su equipo este domingo en el estadio del Manchester United (0-5) "es una locura". Fue la primera vez que el United pierde por 0-5 en Old Trafford desde 1955. "¿Qué puedo decir? ¿Esperaba esto? No. Lo que hicimos arriba fue una locura. Presionando, recuperando la pelota y marcando goles increíbles. En el descanso les dije que teníamos que jugar incluso mejor", dijo Klopp a Sky Sports.



"El resultado es una locura. Pregunté si había habido alguno como este en la historia y si no lo ha habido tardará en volver a repetirse. Los jugadores han escrito una bonita página en los libros de historia. Es especial, pero no vamos a celebrarlo como locos, porque respetamos a nuestros rivales. El United no está en su mejor momento", añadió el técnico alemán.



Por otro lado, Harry Maguire, capitán del Manchester United, pidió perdón a sus aficionados después de la derrota. "Pedimos perdón a nuestros aficionados. No estuvimos cerca del nivel que requiere este club. Se quedaron con nosotros hasta el final y eso es algo que apreciamos como equipo, pero tenemos que hacerlo mucho mejor".



"Estoy muy decepcionado. Les dimos muchas ocasiones y ellos estuvieron certeros. Yo soy defensa y conceder cuatro goles en la primera parte no es aceptable. Tengo que pensar mucho en mi actuación hoy. Tenemos que permanecer juntos y no culparnos los unos a los otros. No diría que ha sido vergonzoso, diría que no ha sido lo suficientemente bueno. Veo a estos chicos cada día en los entrenamientos y están trabajando lo mejor que pueden, pero en este momento no es suficiente", repuntó el central.