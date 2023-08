Manchester City y Arsenal definen el primer campeón en Inglaterra

Arranca en serio la temporada en Inglaterra. Y es que este domingo, Manchester City y Arsenal competirán por la Community Shield, primer torneo del año en Inglaterra desde las 10:00 a.m. (hora colombiana)



El cuadro de Pep Guardiola, ganador de la Premier, la Champions y la FA Cup buscará otro trofeo en sus vitrinas para intentar ir por el sextete en esta temporada, un reto que se antoja complicado para los Citizens.



En frente tendrán al equipo de Mikel Arteta que terminó segundo en la Premier League y ahora buscará este título de poca reputación, pero atractivo para comenzar con pie derecho en la campaña.

El City llega como favorito a la competencia ya que se impuso a los londinenses tanto en Copa de Inglaterra como en los dos juegos de Premier League.



Manchester llegara con la baja de Kevin de Bruyne por lesión y las ausencias de Ilkay Gundogan y Riyadh Mahrez que partieron a Barcelona y Al Ahli, respectivamente. No obstante, tendrán la presencia de Mateo Kovacic.



En Arsenal, la plantilla llegará potenciada con los fichajes de Kai Havertz y Declan Rice, dos jugadores que esperan ir mostrando su mejor versión de a poco.



Vale señalar que la última vez que City y Arsenal se enfrentaron en la Community Shield fue en 2014, duelo que ganaron los Gunners por 3-0 con goles de Santi Cazorla, Aaron Ramsey y Olivier Giroud.



Manchester City vs. Arsenal

Estadio: Wembley

Hora: 10:00 a.m.

TV: ESPN / Star +