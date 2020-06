¡Vuelve la Premier! Fecha, hora y dónde ver en TV este miércoles

La Premier League, una de las mejores ligas del mundo, volverá a competencia este miércoles y tendrá dos encuentros en su primer día tras el parón por el covid-19.



A primera hora jugarán el Aston Villa vs. Sheffield United y luego el partido que se lleva todas las miradas: Manchester City vs. Arsenal. ¡Para no perderse el inicio de la Premier League!

Partidos del miércoles:

Aston Villa vs. Sheffield United:



12:00 p.m., hora de Colombia



Espn 2



Manchester City vs. Arsenal:



2:15 p.m.



Espn 2