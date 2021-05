¡Al estilo GTA! Así celebró Sterling el título del Manchester City

Este martes, Manchester City se coronó campeón de la Premier League, gracias a que el Manchester United, segundo en la tabla de posiciones, perdió su partido frente al Leicester City por 1-2.

Tras la caída de los diablos rojos, los jugadores y miembros del cuerpo técnico del equipo celeste celebraron a través de sus redes sociales, teniendo en cuenta que deberán esperar hasta el duelo de este viernes contra el Newcastle para disfrutar del campeonato en el terreno de juego.



Justamente, uno de los que se manifestó frente al suceso fue Raheem Sterling, extremo y jugador clave para Pep Guardiola, quien, en su perfil de Instagram, publicó una foto al estilo del videojuego Grand Theft Auto, el cual es conocido en todo el mundo.



"Ah shit, here we go again (Oh, mierda, aquí vamos de nuevo)", dice la imagen del inglés, haciendo referencia a la popular frase que dice el protagonista del juego.