Primer DT que disfruta sanción al City: 'se llevaron a mis jugadores'

Manchester City fue sancionado por la Uefa por fairplay financiero y no podrá disputar torneos internacionales por las próximas dos temporadas, golpe durísimo para el club inglés.



Arsene Wegner, extécnico del Arsenal, se mostró satisfecho por la sanción que sufrió el equipo de los ciudadanos y comentó que las reglas son para respetarlas.

"Siempre he abogado por respetar las reglas y obligar a los clubes a trabajar de acuerdo con los ingresos reales que tienen. Las reglas son lo que son y hay que respetarlas. Quien no respete y sea sorprendido tratando de eludir las reglas a través de estructuras más o menos legales, debe ser castigado", empezó diciendo en los premios Laureus.



Finalmente, habló sobre el pasado y las razones por las que está de acuerdo con la sanción. "Compraron a todos mis jugadores. El deporte está tratando de hacer que se respeten las reglas. Si no hay respeto por ellas, no es un deporte real. Cuando participas en una competición como la Champions League sabes que estás allí porque has seguido las reglas", finalizó.