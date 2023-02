No para tragedia en Man. City: 'Es el mayor escándalo en la Premier'

Hace unos días, apareció una de las grandes bombas en el fútbol europeo y a nivel mundial. Uno de los casos vergonzosos y penosos en la Premier League, quizás la liga más competitiva y más prestigiosa por movimientos y por el nivel demostrado en los últimos años y con el Manchester City que siempre lucha en busca de apretar e n la parte alta de la clasificación, que hasta ahora no la conserva con el Arsenal dominando la tabla.



Sin embargo, el Manchester City está a tan solo unos puntos de alcanzar al Arsenal en la tabla de la Premier League, pero, los dirigidos por Pep Guardiola podrían enfrentarse a una durísima sanción que puede convertirse también en el capítulo más penos en toda la historia del certamen británico. Un tema financiero lleno de irregularidades desde 2009 y 2018.

El Manchester City podría enfrentarse a la pérdida de puntos, o hasta una durísima pena de tener que empezar desde ceros en la Championship buscando la manera de ascender, pues en Inglaterra ya hablan de que los dirigidos por Pep Guardiola podrían descender ante estas investigaciones que están cerca de explotar. Indagan fuertemente al equipo celeste en busca de descubrir todas las irregularidades financieras, no solo en movimientos millonarios como Jack Grealish, entre otros, sino en las conformaciones del cuerpo técnico y otras transferencias que dejaron expuestos a la institución.



Ya son más de 100 los cargos en contra del Manchester City que rompió los reglamentos financieros de la Premier League y cada vez más suenan las posibles sanciones que le pueden caer a la institución de Mánchester. Los salarios millonarios para sus jugadores que encabezan futbolistas como Phil Foden, Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, entre otros, podrían exceder los límites financieros de la liga inglesa, además de Pep Guardiola, que es el entrenador que más dinero gana en el mundo.



Kieran Maguire, experto en finanzas dialogó con BBC Sport para tocar el tema del Manchester City y sus exorbitantes movimientos. Maguire manifestó que los principales problemas son la inflación en los ingresos con acuerdos comerciales y patrocinios. "Primero, las acusaciones de que el Manchester City ha inflado artificialmente sus ingresos, en particular con respecto a los acuerdos comerciales y de patrocinio. La Premier parece estar afirmando que el dinero en realidad provenía del propietario del club, que no cuenta para el Fair Play Financiero, pero se disfrazaba como un ingreso de patrocinio, que sí que lo hace", mencionó en primera instancia.



Además, referenció que, de los 100 cargos también hay otros que, "están relacionados con lo que se alega que el City desinfló artificialmente los costes administrativos al tener gerentes con contratos en otras compañías conectadas con los propietarios para que solo pagaran una pequeña parte del coste real". Fue mucho más fuerte en sentenciar que es la peor investigación en la liga inglesa, "es potencialmente el mayor escándalo financiero de la historia de la Premier League".



Lo explicó de la siguiente manera, "ningún club se ha enfrentado jamás a un catálogo de cargos semejante. Si se prueba el engaño, sería perjudicial para la fuerza dominante del fútbol inglés, para sus dueños de Abu Dabi, para el concepto de clubs estados y la idea general de que se trata de una competición justa". Kieran Maguire esclareció que de igual manera no será un proceso rápido, y tardará más de la cuenta, "se podría prolongar durante meses y arrojar una larga sombra de dudas sobre la Premier League en el proceso. Si el City es culpable, habrá acusaciones contra otros clubes". El tema es serio, Pep Guardiola ya dijo que se iría tras las sanciones y Erling Haaland podría quedar libre.