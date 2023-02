Con razón son investigados: los súper salarios del Manchester City

El Manchester City no está pasando un buen momento y no especialmente en lo deportivo, sino en lo administrativo, pues el club recibió el comunicado de la Premier League donde se específica que se investigará al equipo ciudadano por supuestas infracciones económicas y se abrió el debate sobre cuánto dinero ha gastado la institución en contrataciones a lo largo de las últimas temporadas.



Las sanciones que podría tener el Manchester City es algo similar a lo que le ocurrió a Juventus en Serie A, quienes podrían tener una pérdida considerable de puntos, prohibición de transferencias de jugadores y la más dura sería la expulsión de la Premier League, por lo que su situación no es nada fácil y tendrán que justificar que no han existido irregularidades en el modo de invertir en jugadores.



Sin duda alguna, uno de los ítems a revisar será el costo real de cada integrante del Manchester City y la verdad es que el costo de la plantilla actualmente es una de las más altas de la Premier League.



En primera instancia y de acuerdo a los datos registrados por Spotrac, sorprende que el técnico Pep Guardiola es quien tiene el sueldo más elevado al estar valorado en 21.500.000 de libras esterlinas (24 millones de euros aproximados), superando lo que ganan las estrellas Kevin De Bruyne y Erling Haaland, quienes cuestan 20.800.000 y 19.500.000 de libras esterlinas.



Por el momento, Manchester City será investigado y el equipo deberá demostrar que han jugado de manera limpia en cuestión de costo de traspasos, además que las cifras presentadas sean las correctas, pero, aun así, sorprende el alto valor de su plantilla actualmente.



Precio de jugadores del Manchester City en libras esterlinas (moneda local de Inglaterra)

​

1 Pep Guardiola: 21.500.000

2 Kevin De Bruyne: 20.800.000

3 Erling Haaland: 19.500.000

4 Jack Grealish: 15.600.000

5 John Stones: 13.000.000

6 Phil Foden: 11.700.000

7 Rodri: 11.400.000

8 Manuel Akanji: 9.360.000

9 Ruben Dias: 9.013.333

10 Kalvin Phillips: 7.800.000

11 Bernardo Silva: 7.800.000

12 Ilkay Gundogan: 7.280.000

13 Ryad Mahrez: 6.240.000

14 Aymeric Laporte: 6.240.000

15 Kyle Walker: 5.720.000

16 Nathan Aké: 4.800.000

17 Ederson: 3.380.000

18 Stefan Ortega: 2.860.000

19 Julián Álvarez: 2.600.000