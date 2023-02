La gran preocupación de Manchester City es Haaland: ¿se irá libre?

La investigación que se adelanta contra Manchester City por una lista de infracciones a la competencia, la cual amenaza con severos castigos que pasarían hasta por su exclusión de la Premier League, podría dejar sin piso uno de los grandes fichajes del mercado.

La situación tiene que ver con Erling Haaland, el voraz goleador que está rompiendo marcas en su primera temporada pero que de un plumazo podría irse libre y pasar al libro de pérdidas los 60 millones de euros que se pagaron a Borussia Dortmund por sus servicios.



La situación es que todas las motivaciones que habría tenido el atacante para firmar por el City, cuando Real Madrid le ofrecía el cielo y todas sus estrellas, se perderían si hay un castigo ejemplar: Haaland quería trabajar con Guardiola, ganar todos los títulos posibles y aspirar seriamente al Balón de Oro. Pero fuera de la Premier, nada de eso tendría sentido.



Y la que encendió la alerta fue la agente de Haaland, Rafaela Pimenta, quien le dio al diario As de España que existe una cláusula de libertad que permitiría salir en condiciones desfavorables del City, como podría ocurrir.



“Yo estoy a favor de la libertad. Es mi batalla. Siempre digo que una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador aquello que yo llamo ‘la llave de la puerta’. Cuando el jugador va a un club yo hago todo para crear las condiciones para que la llave de la puerta esté en sus manos. ¿Y si mañana no soportas más estar ahí porque no te gusta, o no te pagan bien o porque tu mujer quiere vivir en París? Pues te vas, ¿no? No me gusta cuando mi jugador no es libre de decidir”, dijo Pimiento.



“Yo he hecho todos los contratos de esta agencia en los últimos 25 años. Todos. No hubo una sola vez que un jugador dijera ‘quiero irme’ y que no pudiera hacerlo”, añadió.



La alerta se oye en Manchester pero también en Madrid, donde podrían pescar en río revuelto a uno de los más caros futbolistas del planeta a costo cero. Florentino Pérez, a la distancia, se frota las manos.