Klopp ‘pateará el tablero’ de la mano de Luis Díaz contra el M. City

Luis Díaz sigue demostrando su valía en Liverpool. Tras un fin de semana en el que no jugó, el guajiro descresto en los cuartos de final de la Champions con gol y doblete frente al Benfica.



Lo anterior le trajo un ‘lindo’ problema al entrenador Jürgen Klopp: ¿cómo formar este domingo para el crucial duelo contra Manchester City?¿cómo integrar a ‘Lucho’, pieza inamovible, con las demás figuras?¿cuál atacante tendrá que quedarse por fuera?

Justamente sobre la posible formación para la ‘final’ que se avecina en el Etihad Stadium, el medio ‘OTB Sports’ reveló el plan sumamente ofensivo que tiene Klopp para llevarse los tres puntos.



Y es que el estratega alemán pondrá toda la carne en el asador. La idea es formar un equipo que ataque con suma intensidad desde el primer momento y en dicho sentido sus figuras de ataque serían titulares.

“El Liverpool no necesita desesperadamente una victoria, pero siendo realistas, no estarán contentos con un empate... El estilo sofocante del equipo de Pep Guardiola da a entender que la meta será jugar al contraataque”, informó el citado portal web.



Así las cosas, la mitad del terreno tendría a Fabinho y Jordan Henderson, quienes “podrían demostrar su valía para romper el juego en el mediocampo”. La sorpresa llegaría con el tercer volante en consideración: ¡Sadio Mané!



“Mané jugando por la mitad no se ajusta perfectamente a sus habilidades, pero encaja perfectamente en este juego. Klopp ha movido a Mané al medio en las últimas semanas para acomodar a Díaz. Uno debe preguntarse si ese movimiento se hizo con este juego en mente”, dice.



Con lo anterior sobre la mesa, el equipo de Anfield podría ganar en dos aspectos: “replicar la rigidez defensiva, la energía y la disciplina del Atlético de Madrid. Pero también pueden complementar ese estilo con la velocidad y precisión en los contraataques”.



Lo anterior con el aliciente de que la plantilla está en perfectas condiciones. Alexander-Arnold está al 100 por ciento desde lo físico, Van Dijk igual y Salah, que era la única pequeña duda, se recuperó de la fatiga que arrastraba.



Se espera entonces que Mané lidere la ofensiva en la mitad, mientras que el ataque sea conformado por el egipcio en punta y tanto ‘Lucho’ como Jota por las bandas. Ataque en estado puro.