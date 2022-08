El ajuste de Klopp para que su ataque explotara: ¿le respondió Díaz?

Liverpool despejó a fuerza de goles las dudas que dejó en el inicio de la Premier League, en la que no logró ganar en las primeras tres jornadas.

La victoria 9-0 contra Bournemouth, con doblete de Luis Díaz, aclaró el panorama y llenó de confianza a un plantel que está dependiendo de recuperar a hombres importantes desde la enfermería.



¿Qué cambió tan radicalmente el panorama? El técnico Jürgen Klopp lo explicó con claridad, en la previa del duelo contra Newcastle este miércoles (2:00 p.m. hora colombiana).



"Vi situaciones en las que Mo (Salah) cruzó el balón y creo que los dos jugadores en el centro del área eran Henderson y Trent Alexander-Arnold. Entonces, tenemos que ser más flexibles, necesitamos traer jugadores al cuadro, quiénes son, no podría importarme menos. Se trata solo de tener cuerpos dentro y alrededor del área, estar en las posiciones correctas, este tipo de cosas", explicó en rueda de prensa.



Apareció Díaz en el centro del área para convertir dos veces de cabeza, apareció Firmino casi siempre por sorpresa desde distintos sectores para su doblete y sus tres asistencias... y así, la super población rindió frutos que antes no llegaron a concetarse.



Las buenas noticias para el alemán vienen del departamento médico: "Jota puede entrenar desde este jueves, Thiago un poco más tarde. Ramsay está más cerca, Caoimhin Kelleher está caminando afuera del entrenamiento", añadió, al tiempo que se alegró por el pronto regreso también de Jones y Matip, aunque no tengan fecha precisa.



Sobre la necesidad de fichar, en las últimas horas del mercado, Klopp no lo descartó pero tampoco pareció apurado por hacer un último movimiento: "quiero desarrollar el club, la plantilla y tener éxito", concluyó.