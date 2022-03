Klopp se alegra por Díaz y a la vez se preocupa: complejo calendario

Luis Díaz es razón de felicidad, pero también de preocupación en Liverpool: está a tope en un momento definitivo de la temporada, es solución para los estelares que caen lesionados, pero juega demasiados partidos y eso hace que se vuelva una especie de víctima de su éxito, pues no hay manera de darle descanso.

Este viernes el técnico Jürgen Klopp confirmó una mala noticia, que se alivia un poco gracias al colombiano: Mohamed Salah es baja para el duelo de este domingo, por cuartos de final de la FA Cup contra Nottingham Forrest, pero Díaz está bien y sería su reemplazo.



"Trent Alexander-Arnold está fuera por un problema, por lo que tampoco podrá estar con la Selección de Inglaterra. No es una buena noticia, veremos cuánto tarda. Mo Salah también se resintió sintió de un pie un poco después del juego contra el Arsenal", dijo el DT en rueda de prensa.



Como ocurrió antes, Díaz podría completar el trío de ataque con Mané y Jota, aunque vale decir que Firmino también está disponible.



Por desconocido que parezca el rival, al alemán no le caen bien los que subestiman a los chicos: "contra el Nottingham Forest quiero un equipo que esté mental y físicamente preparado. Seremos el cuarto equipo de la Premier League al que se han enfrentado, por lo que no lo han tenido fácil. Nuestro exentrenador Steve Cooper está haciendo un buen trabajo allí. Si rotamos es solo para tener el mejor equipo posible", declaró



Y entonces vienen las preocupaciones: Díaz está bien, se adaptó de manera increíble pero necesita mucho rodaje todavía para ser irremplazable y justo en este punto de las definiciones vienen los peores enemigos de los clubes: las selecciones nacionales.



El guajiro tendrá que salir del partido de FA Cup el domingo directo al aeropuerto para sumarse a la concentración de la Seección Colombia, que tiene dos partidos cruciales contra Bolivia y Venezuela, en el cierre de las Eliminatorias al Mundial de Catar. Depende de un milagro con nombre y apellido: Luis Fernando Díaz Marulanda.



"Son cosas que no puedes cambias y tiene sentido no pensar demasiado en ello. Preferiría tener a los chicos durante dos semanas, pero ellos tienen partidos importantes por jugar. Oremos para que vuelvan sanos", dijo Klopp con resignación. Tranquilo jefe, que si se alinean las estrellas y se logra el cupo al Mundial, al mejor hombre de Colombia lo mandamos de vuelta pleno de motivación.