Penalti a Díaz y estreno de Núñez: Liverpool vence a Leipzig, EN VIVO

Lepizig es el tercer rival de Liverpool en esta exigente pretemporada, en la que suma una derrota (4-0 contra Manchester United) y una victoria (2-0 contra Crystal Palace).

Minuto 50- ¡Gooooollll de Liverpool!!! Segundo tanto del uruguayo Núñez, asistencia de Alexander-Arnold, gran remate cruzado, al palo imposible del arquero. Victoria roja 0-3 en casa de Leipzig



Minuto 48- ¡Gooooolll de Liverpoool!!! Cobra el penalti Darwin Núñez y marca por primera vez vestido de rojo



Minuto 46- ¡Penalti a Luis Díaz! El portero intenta bloquear el servicio de Henderson pero derriba al colombiano



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. Gracias a Salah (que no es poco) gana Liverpool 0-1 a Leipzig en amistoso, Luis Díaz es titular pero no ha tenido opciones claras



Minuto 45- Tremenda pérdida de Salah genera la salida de Leipzig a toda velocidad, falla también Konaté y Nkunku remata perfecto, pero Adrián salva con los pies... era el empate



Minuto 40- Por fin se acuerda del arco rival el Lepizig: potente remate de Angeliño, que aparecía solo por la banda de Alexander-Arnold, apenas por encima de la mano de Adrián



Minuto 35- Remate desviado (muy) de Thiago... Leipizg pareció perder la intención de empatar y Liverpool no tiene prisa



Minuto 34- Vuelve a animarse Díaz, ahora abre espacio para Robertson y va al medio del área, pero no le devuelven a él la pelota y se pierde la opción



Minuto 33- Se va Andrés Silva lesionado en Leipizg... nueva contrariedad



Minuto 27- Primera aparición de Díaz, larga le quedaba la pelota y no podía definir



Minuto 23- Remate desviado de Angeliño, ahora la posesión es de los alemanes pero no logran hacer daño



Minuto 11- Va Leipizg con confianza por el empate, por poco lo celebra Dani Olmo pero le pegaba en la mano la pelota



Minuto 8- ¡Goooolll de Liverpool!!! Mohamed Salah -quién si no- abre la cuenta en llave con Firmino: un pestañeo en la salida de los alemanes y les cobraron. Gana Liverpool a Leipizg 0-1.



Minuto 5- Se muestra Díaz, se entiende bien con Firmino, pero los alemanes lo conocen y lo marcan bien



Minuto 2- Es local Leipizg pero tiene la iniciativa el favorito, Liverpool



RUEDA LA PELOTA



El duelo en territorio alemán recuerda la última vez que coincidieron, en octavos de final de la Champions League 2020/2021, cuando ganaron los británicos por 2-0 en la ida y la vuelta.



Jürgen Klopp afina la máquina para ir por todos los títulos en esta nueva temporada y estos son sus titulares, con Luis Díaz nuevamente desde el vamos:

📋 This is how we line-up to face RB Leipzig tonight! #LFCPreSeason — Liverpool FC (@LFC) July 21, 2022

Así reciben los alemanes a sus rivales: