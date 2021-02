Elogio a la contundencia: Everton no lució pero luchó y venció a Leeds

El sacudón de Ancelotti a su nómina sirvió: en la casa de Leeds se impuso un Everton contundente y práctico, que debía ganar a cualquier precio y lo hizo a puro sacrificio, sufrimiento y lucha frente a un rival que siempre mereció más, que sucumbió por 1-2.

A los 8 minutos, en su primera intención, gol de Everton: todo mérito de André Gomes al abrir la pelota a Digne, velocidad del eficiente zurdo y por el medio, mientras dormían la siesta los centrales de Leeds, aparecía solo Sigurdsson para el 1-0.



Desperdició dos minutos después el puntillazo Calvert-Lewin en un remate al que le faltó algo de potencia y Olsen, en la respuesta de Leeds, enviaba al tiro de esquina un remate amenazante. Turno para Mina al elevarse cuan largo es para evacuar el peligro y abonar su buen balance de visitante.



Como ha pasado antes, el gol automáticamente hizo retroceder al equipo de Ancelotti, que a los 18 se salvaba de lo que pudo ser un golazo, un hermoso remate de Alioski sin dejarla caer y el palo antes que la mano de Olsen salvaba a Everton. Ya era el local el dueño de la casa y del partido...



Un voladón tuvo que hacer Olsen al cabezazo hacia atrás de Struijk, superando a Calvert-Lewin en la marca, cuando a los 25 ya merecía mejor suerte Leeds. Pero qué curioso, que primero Iwobi y luego Richarlison, con un lindo centro al que no llegó Sigurdsson, era el que parecía más cerca de llegar al segundo tanto.



Los gritos de Ancelotti, que no son para nada usuales, fueron para Calvert-Lewin, por desaprovechar el segundo gol a los 34, en un ataque de egoísmo cuando le picaba impecable Richarlison. ¡Se quería morir el italiano! Suerte que a los 38 aparecía Mina para sacar de puntazo una opción peligrosísima de Leeds, en otro partido pleno de eficiencia que jugaba el colombiano.



Para la paz de todos, el doble cabezazo en el área al minuto 41, al cobro de esquina de Sigurdsson, le quedó al fin a Calvert-Lewin, quien logró el 0-2 y se salvó del regaño en el descanso.



Los que no se salvaron fueron los hombres de Bielsa, que salieron con todo y a los 2 minutos del complemento ya tenían el descuento, obra de Rapinha, quien acumuló marcadores frente a él dentro del área, no evacuaron Holgate ni Godfrey y Olsen quedó muy expuesto para el 1-2.



A los 61, una cadena de milagros: Olsen tapaba pero dejaba el rebote, la sacaba de la raya de nuevo y cuando abrían a la izquierda otra vez iba al palo mostrando una gran reacción... y no tenía opción de recuperarse porque Harrison tomaba el rechazo de Mina y le quemaba las manos desde afuera. una vez más.



A los 71, se le escapó el empate a Leeds en el cabezazo de Bamford que rozó el travesaño y así, casi hasta el cierre, el show de un Leeds insistente, que chocaba con un Everton resistente. Pregúntenle a Mina, quien con su barrida a los 84 y su volada a los 85 fue protagonista de sendas salvadas. Sufrir, es eso que hizo hasta el pitazo el visitante, evacuando los intentos agónicos de Ayling, Bamford (muy impreciso) y casi hasta Bielsa en la raya, desesperado de saber que los suyos merecían más pero no podían.



Quedó para el vestuario la furia de Richarlison cuando lo reemplazó Keane a los 79 y para los próximos días la discusión sobre la ausencia de James, quien realmente no hizo falta para firmar la victoria en un partido en el que no brilló Everton un solo minuto, pero luchó, recuperó el espíritu que pedía Ancelotti y, más que todo, recuperó los puntos que regaló en casa contra Newcastle.