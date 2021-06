El detalle que analiza Milan entre James y Coutinho: ¡todo es plata!

Si los rumores que llegan desde Italia son ciertos, el AC Milan está decidiendo a esta hora entre dos jugadores con mucho cartel pero impredecible presente: James Rodríguez y Philippe Coutinho.

Las coincidencias entre ambos son impresionantes: tienen 29 años, el talento está probado con su amplio palmarés en los clubes top mundiales, pero las lesiones los han acosado y los han ido marginando hasta obligarlos a cesiones y ventas no siempre satisfactorias.



Al colombiano lo dejaron ir gratis de Real Madrid hace un año después del hartazgo mutuo por la falta de protagonismo y al brasileño no lo tienen ya en cuenta en FC Barcelona, que le busca club casi que en cada temporada para aliviar un poco su gasto. Tanto se parecen que ambos pasaron a préstamo por el Bayern Múnich y ninguno de los dos se quedó. ¡Y ambos están viendo la Copa América por TV a pesar de ser habituales en sus selecciones!



La actualidad de ambos también tiene puntos similares: James estaría buscando la salida de Everton de Inglaterra tras la salida de Carlo Ancelotti, entendiendo que no se cumplirán los proyectos que ambos hicieron y que sus propias expectativas en su primer año en la Premier League no se cumplieron por culpa de los problemas físicos. Coutinho se está recuperando de una nueva cirugía y, sabiendo que no tiene cupo junto a Messi, busca un proyecto que lo ilusione. lEl primero jugó 26 partidos en la temporada, el segundo solo 14.



Según Tuttosport, en AC Milan gustan los dos candidatos pero el dinero puede ser la gran limitación. En ambos casos, la transferencia estaría sobre los 10 millones de euros, pero hay un detalle que puede hacer toda la diferencia: el millonario salario que perciben los dos candidatos.



James tiene un año más de contrato con Everton y si la decisión fuera una cesión, habría que pagarle cerca de 4,5 millones de euros por la temporada. Ahí podría picar en punta sobre Coutinho, pues su salario en FC Barcelona es de más del doble, casi 11 millones de euros por temporada. Claramente los clubes dueños de los derechos asumirían una parte de ese pago, pero sin duda esos salarios tendrán mucho peso en la decisión final.