Karius, dosis de autoconfianza: 'Me quería la mitad de Premier League'

Al alemán Loris Karius se le podrá reprochar todo menos que le falte personalidad para enfrentar la crítica y confianza en sus capacidades como arquero. Eso ha quedado fuera de toda discusión tras sus últimas declaraciones.

"Jugaba en la selección sub16 y había muchos ojeadores en el partido. Podía firmar mi primer contrato profesional y tenía ofertas de todo tipo de clubes, pero el Manchester City hizo un gran esfuerzo para contratarme. Me enseñaron un plan concreto para llegar hasta profesional. Me fascinó y acepté el desafío... Me quería la mitad de la Premier League", dijo en una declaración para el portal Transfermarket.



Y sí, fue al City donde no llegó a jugar pues lo cedieron el Mainz hasta que Liverpool apareció con 7 millones de euros y lo llevó, con la esperanza de que fuera un buen alternante. La historia de la final de la Champions no le favorece, aunque él tenga su explicación: "Desde la final de la Champions, a algunas personas les gusta esto (sacar su errores). Hay quien no entiende o no quiere creer que fue por una lesión en la cabeza (tras un choque con Ramos) y se ríen de mi actuación. No lo entiendo", dice.



Lo cierto, hoy en día, es que fue en préstamo a Besiktas, donde tuvo varias amargas noches y salió alegando retrasos en los pagos y ahora, fiel a su autoconfianza, apunta a ser segundo arquero en Liverpool, equipo con el que tiene contrato hasta 2022.



"No tiene sentido irme del Liverpool a un club peor para ser segundo. No noto presión para cambiar. Puedo mejorar entrenando aquí. Como segundo en Inglaterra sabes que tendrás partidos. Estoy en el mejor club del mundo ahora mismo. Soy consciente de que tengo una buena posición aquí", dijo.



Olvida, tal vez, que la llegada de Adrián, quien sí respondió cuando llegó la hora de la presión y es, con honores, el segundo de Alisson Becker. Sería tercero, con suerte. Pero es evidente que para él no hay problema con eso, al final está seguro de que tomará revancha. Amanecerá y veremos...