Jürgen Klopp se conforma con el resultado: 'Estoy bien con el punto'

El Liverpool inició su temporada de Premier League con un empate ante el Chelsea. Stamford Bridge fue el escenario del estreno del conjunto dirigido por Jurgen Klopp, quién finalizado el compromiso, realizó un balance.



El estratega alemán indicó sentirse conforme con el 1-1, que contó con gol de Luis Díaz, y anunció que a pesar de la dificultad en el debut, es optimista con lo que puede entregar el equipo en las siguientes jornadas. Además, dio detalles de la molestia de Mohammed Salah, quién se retiró del campo con disgusto al ser reemplazado en el minuto 77 por Harvey Elliot.

"Estoy bien con el punto (logrado). Nosotros también podríamos haber perdido, así son las cosas... Creo que ellos tuvieron la última oportunidad del partido. Tuvimos un muy buen comienzo en el partido, me gustó mucho", resaltó el técnico de entrada.



La historia se revirtió: "Marcamos dos goles maravillosos, uno anulado por fuera de juego, estuvo muy cerca. La elaboración para ese gol, de todos modos, fue absolutamente de primera clase. Pero luego le abrimos la puerta a Chelsea. Perdimos el balón en una o dos situaciones innecesarias y el segundo gol fue a balón parado".



Potencial del Chelsea: "Obviamente, Chelsea fue mejor en el juego. Fue un partido abierto en ese momento y en la segunda mitad tuvimos que luchar duro. Al final obtuvimos un punto y eso está bien. Vi muchas cosas que me gustaron y, por supuesto, algunas cosas que no me gustaron particularmente.



Dificultad del estreno: "Es un primer partido en un lugar difícil. Tiendo a verlo bastante positivo, para ser honesto. Hasta ahora en mi carrera, las primeras jornadas siempre han sido difíciles y un partido fuera de casa en Chelsea, como primera jornada, no es un gran atractivo. Así que tenemos un punto y seguimos trabajando"

La salida con fastidio de Mohamed Sala de la cancha. "No creo que nadie haya visto alguna vez a Mo marchándose feliz del campo, pero es algo que está bien. Entiendo la decepción, pero soy el entrenador del equipo y tengo que hacerlo. En ese momento necesitábamos piernas frescas. Nunca es nada contra Mo, por supuesto que no".