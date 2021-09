Everton no renuncia a salir de James Rodríguez en este mercado

Este martes 31 de agosto se cerró el mercado de fichajes en las principales ligas de Europa y James Rodríguez no pudo conseguir equipo para irse de Everton, su actual club, en donde Rafa Benítez le dijo que no sería opción principal en su proyecto.



El mercado no fue fácil para Jorge Mendes y no pudo ubicar a James, pues no llegó una oferta real por el colombiano; sí muchos rumores, que lo vincularon a equipos como Atlético de Madrid, Porto, AC Milan, entre otros.



Y aunque ya parece resignado a quedarse en Everton y cumplir con el último año de contrato, el equipo inglés no renuncia a salir de James Rodríguez y así bajar la masa salarial del club.



Según reportan cuentas partidarias del Everton, dan crédito al periodista Paul Joyce, del diario ‘The Times’, los ‘toffees’ están mirando hacia otras ligas en Europa que no han cerrado la ventana de transferencias y pueden hacer fichajes en septiembre, sin importar si son jugadores libres o pertenecen a algún club.



Everton tiene la esperanza todavía de vender o ceder a James a otro equipo, aunque no será de la Premier, la Bundesliga, la Ligue 1 o la Serie A. Ahora son ligas intermedias las que pueden pensar en fichar al talentoso volante colombiano.



Así, equipos de Portugal, Turquía o Rusia, podrían negociar con Everton un préstamo o venta definitiva por James Rodríguez.



Clubes como Porto, Galatasaray, Fenerbahce, Zenit o algún equipo de Moscú, Lisboa o Estambul, podrían fijarse en James, pues en Everton parece no tener cabida.