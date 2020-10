¿Podrá hacerlo? James ilusiona con primer premio individual en Premier

En poco más de un mes desde su llegada, James Rodríguez se han convertido en una verdadera estrella de la Premier League. El volante colombiano ha retomado su mejor versión bajo el mando de Carlo Ancelotti y su rendimiento ilusiona de cara al futuro.

​

Justamente por lo anterior, el creativo de 29 años estuvo nominado al mejor jugador de la Premier League en el mes de septiembre. Algo realmente increíble teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva en Inglaterra.

Aunque el ganador del premio terminó siendo su compañero Dominic Calvert-Lewin, James desde los primeros meses empezó a mostrar condiciones y basado en ello no sería raro verlo ganando algún ‘Premier League Player of the Month’.

​

Respecto a lo anterior, tan solo dos sudamericanos han podido obtener dicha distinción en los últimos cinco años y cuatro en los últimos diez. Sergio Agüero, Lucas Moura, Luis Suárez y David Luiz han sido los elegidos.

​

Ahora bien, los dos brasileños se impusieron en tan solo una ocasión, el ‘Pistolero’ lo hizo en dos y el ‘Kun’ lidera la lista con siete. Buen reto para el líder de la Selección Colombia, ¿cuántos podrá ganar?