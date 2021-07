¿Será una vitrina? James, a la Florida Cup con pretendiente en remojo

James Rodríguez está enfocado en Everton, en la pretemporada, en la próxima Premier League y en su propia puesta a punto. Este año tiene todos los ingredientes para que sea el de la revancha. La duda es: ¿será en Inglaterra?l

El colombiano sigue en una posible lista de salida, más ahora que ha comenzado oficialmente la fase de contrataciones para el nuevo entrenador, Rafa Benítez.



La prensa local habla de seis candidatos para salir, con la intención de hacer caja para incorporar refuerzos. Y entre ellos está James, a quien le queda todavía un año de contrato pero cuyo salario, el más alto de la plantilla, tiene pensando a la directiva. Eso y la mala relación del pasado que tuvo con el DT jugarían en contra del zurdo.



Ahora el reto es la Florida Cup, que ha ido perdiendo invitados ilustres con el retiro de Inter de Milán y Arsenal, pero que en todo caso se cumplirá en territorio estadounidense. Eso es bueno desde todos los puntos de vista para James: puede servir para borrar el recuerdo de aquella pretemporada en el Real Madrid, cuando Benítez no pudo contar con él (al parecer por una campaña publicitaria) y empezó a ir todo mal entre ellos; puede funcionar para reivindicarse en la competencia, demostrar que está tan bien como siempre dijo y arrancar con pie derecho este 2021/2022 en su segundo año en Inglaterra y puede ayudar a hacer ver cómo su talento puede hacer la diferencia a la hora de asegurar el tan anhelado cupo europeo.



Pero también puede no salir tan bien. Y aún así, en el peor de los casos, puede funcionar también como una vitrina para que, aquellos equipos que puedan tener interés y no se han animado a dar un paso más, finalmente lo hagan.



Según Eurosport, ya habría un primer candidato y justo en España, el país preferido del colombiano en todo el mundo: "la era de Rafa Benítez está comenzando con un impulso para el talento de ataque en Merseyside, con Demarai Gary, Andros Townsend y Dwight McNeil a prueba. Deben abrirse camino para que Rodríguez y Richarlison obtengan los movimientos que esperan. Richarlison tiene los ojos puestos en el Real Madrid mientras que el Sevilla se perfila como un posible destino para Rodríguez", aseguró el medio.





Sevilla. No es Madrid pero es España. El equipo de Julen Lopetegui busca un salto de calidad y ofrece la competencia en Champions League que Everton no logró. Eso ya es muy atractivo para James. Sin el supuesto interés de AS Roma a la vista, es un escenario ideal. Pero no el único. Quién dice si finalmente Atlético de Madrid, que tuvo tanto interés en el pasado y habría llegado a ofrecerle 50 millones de euros a su rival de patio por el zurdo, no recapacita ahora que no repatriará a Griezmann y abre espacio para un jugador de experiencia y categoría.



La Florida Cup bien puede ser un punto de inflexión para todos. Como siempre, en la pierna izquierda de James y en su compromiso están todas las respuestas.