¿Llegará 'Teo' a Millonarios? Alberto Gamero responde ante el rumor

Millonarios comenzó con pie derecho la Liga BetPlay 2021-II tras derrotar 1-3 al Deportivo Pasto. Ahora espera por el Deportes Quindío para después viajar a Estados Unidos y disputar la Florida Cup, competencia en la que se cruzará con el Everton de James Rodríguez.

Sin embargo, hay un tema que preocupa a Alberto Gamero, DT del equipo embajador, y es que su gran figura, Cristian Arango, tiene todo acordado para reforzar a Los Ángeles F.C., de la MLS.



"A mí no me han confirmado su salida, pero hay una posibilidad de que vaya al exterior, todos los jugadores sueñan con eso y yo soy de los que les exijo para que crezcan. Él viaja con nosotros para Orlando, viene armando una sociedad con Uribe, si se da su salida miraremos posibilidades, hay herramientas", dijo el estratega en Win Sports.



Sobre el reemplazo del 'Chicho', en las últimas horas apareció el nombre de Teófilo Gutiérrez, delantero de experiencia, quien se encuentra libre tras su salida de Atlético Junior. Sobre el rumor, Gamero aseguró que no se le ha comunicado nada, pero reconoció que 'Teo' es un jugador que le interesa a todos los equipos.



"Al técnico que no le interese ‘Teo’, mejor dicho, todos queremos a los buenos jugadores, no se me ha comunicado nada sobre eso, pero todos los entrenadores queremos a jugadores como ‘Teo’", finalizó.