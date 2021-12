¡El plan es el 'boxing day'! Tradición y partidos para no perderse

Este 26 de diciembre es el día esperado por miles de fanáticos en el Reino Unido. Es el día en que las cuatro principales categorías, Premier League, Championship, League 1 y League 2, e inclusive la liga escocesa, tienen acción y todo aquel que no tiene boleta para ir al estadio arma plan en casa: el plan es el fútbol.

Se llama 'Boxing Day y es un plan que se origina en Reino Unido pero, por obra y gracia de la TV, se puede disfrutar en todo el mundo.



¿De dónde viene esta tradición? Se dice que durante el reinado de Victoria (siglo XIX) las iglesias abrían la caja (box) en la que sus devotos habían ido metiendo sus donaciones a lo largo de todo el año y todo se repartía entre los pobres. Pero hay docenas de teorías más, que pasan por marinos y otros orígenes, que podrían contradecirla.



Lo cierto es que los partidos el día siguiente a la Navidad son el plan de la gran mayoría de británicos desde el año 1950. Es festivo en el país y eso permite que familias enteras puedan acudir a los estadios, lo que convierte a esta fecha en una gran oportunidad de taquilla y de mercadeo de todo tipo.



Originalmente se jugaba el 25 y el 26 de diciembre pero los jugadores reclamaron por estas con sus familias en la fiesta y se trasladó todo el cronograma para el día 26. Está bien pues da la excusa para celebrar el aniversario del primer partido de la historia a nivel de clubes: Sheffield FC vs Hallam FC.



Este 'boxing day' tiene la particularidad de contar con tres partidos aplazados por cuenta de la variante de covid 19 ómicron, que hizo que varios equipos no pudieron con el mínimo de 13 jugadores de campo disponibles, más un arquero.



En todo caso, estos son los partidos de la Premier League que sí se disputarán:



West Ham vs Southampton

10:00 a.m.

​

Tottenham vs Crystal Palace

10:00 a.m.



Norwich vs Arsenal

10:00 a.m.



Manchester City vs Leicester

10:00 a.m.



Aston Villa vs Chelsea

12:30 p.m.



Newcastle vs Manchester United

​3:00 p.m.



Brighton v Brentford

​3:00 p.m.

​