Klopp y Guardiola, por una causa: ¡dejen descansar a los futbolistas!

Jurgen Klopp y Pep Guardiola compiten en orillas distintas en la Premier League y sus duelos, con Liverpool y Manchester City, ya son de antología.

Sin embargo, ahora se han puesto en la misma orilla para luchar por lo que consideran la causa más justa: exigir descanso a los futbolistas por el bien del fútbol mismo.



"¡Es un calendario loco y va a matar a nuestros jugadores! Tienen que descansar ', dijo Guardiola, en declaraciones al diario The Sun.



Y a su turno, desde Estados Unidos, Klopp añadió: ""Es como si nadie pudiera imaginar una semana del año sin fútbol. Dejemos ir a descansar a estos chicos".



Guardiola puso como ejemplo a Riyad Mahrez, quien acaba de ganar la Copa África con Argelia y ya tiene que estar disponible para su equipo: "No quiero que vuelvan cuando están cansados, o mentalmente no se recuperan de una temporada increíblemente difícil. ¡Comenzamos una nueva temporada mientras Riyad Mahrez no había terminado la última!"



El City, por ejemplo, tiene a Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, Gabriel Jesús, Ederson y Fernandinho reportándose tras la Copa América y no pueden parar pues deben llegar a tiempo para el choque entre Community Shield y City Shield con el Liverpool el 4 de agosto.



Para Klopp, hay un afán algo delirante en programar partidos sin tener consideración con el físico de los protagonistas: "No tratemos cada partido como si fuera el último. Hay demasiada presión, necesitamos descansos reales", pidió.