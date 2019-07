Los indicios que marcarían el futuro de Falcao fuera del Mónaco

El futuro de Falcao García no está asegurado, sin embargo, pronto se podrá conocer su futuro inmediato en el fútbol europeo. Por el momento, el Mónaco ha dejado muchas dudas que pueden tomarse como grandes indicios de lo que será el paso a seguir del delantero colombiano.

Mónaco inicio hace varias semanas su preparación para la temporada que en pocas semanas dará inicio. Falcao García jugó la Copa América, y por esto su descanso ha sido más largo de lo normal.



No obstante, ya han pasado varias semanas desde que Colombia cayó eliminado de la competencia. Varios futbolistas colombianos ya iniciaron actividades, pero Falcao está en Colombia preparándose de la mano de los entrenadores de la Tricolor.



El misterio sobre el futuro del 'Tigre' sigue en el aire con la convocatoria que hizo el entrenador Leonardo Jardim para el viaje a los compromisos amistosos del Mónaco contra el Porto y el SC Braga.



En dicho listado, no se encuentra Falcao García, lo que indica que el colombiano no hará parte de estos partidos y se perderá una parte crucial de la pretemporada del equipo del Principado.



A sus 33 años, Falcao estaría muy cerca de abandonar el Mónaco y poner como posible destino el Galatasaray de Turquía, club que ha mostrado interés en el delantero colombiano.