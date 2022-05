Liverpool no tira la Premier: victoria mete presión a Manchester City

¡Hay Premier League! Y es todo cortesía de un Liverpool con mucha, mucha nómina y mucho, mucho corazón, que no renuncia a la disputa del título aunque Manchester City siga teniendo la primera opción.

La nómina alterna de Klopp se impuso por 1-2 en su visita a un Southampton que asustó, especialmente en el primer tiempo, pero que no pudo oponer resistencia al talento y la ambición de su oponente, que tuvo en el banquillo a Luis Díaz, por las dudas, pero no tuvo que utilizarlo.



A los 12 minutos cobraba Southampton la lentitud de los nuevos zagueros que usó Klopp, cuando Redmon juntó a Jones y a Milner por derecha y metió un remate divino, arriba y pegado al palo, un golazo que celebraron en Etihad Stadium y que protestó Liverpool por una falta previa a Jota. No hubo revisión, solo hubo gol.



A los 18 se animaban los de amarillo pero el centro de Tsimikas a Firmino lo atrapaba en fuera de lugar. El clásico puño arriba de Klopp era en vano.



Por fortuna se apiadó de él Minamino, quien logró la igualdad a los 26 con otro lindo tanto, un pase de Jota para el bombazo del japonés por el palo del arquero.



Y el primer tiempo se fue en una opción de Jones y dos más de Firmino, aliviador descanso para un Southampton que no tenía claro qué más hacer ahora que había tenido una ventaja que se le escapaba entre los dedos.



El problema es que ese respiro le vino mejor a Liverpool, que perfeccionó el libreto en el cameirno y salió armado hasta los ientes: dos opciones de Jones, dos más de un Firmino con ganas de volver a meterse en el primer equipo, y dos más de Jota, fueron el anticipo del gol de la victoria, a los 67 minutos: de cabeza anotó el gigante Matip en el centro del área a la escuadra derecha a la salida de un tiro de esquina. ¡Lo celebró a rabiar el banquillo entero!



Y así se dedicó luego a tratar de defender esos tres puntos como sabe, con intentos claros de Minamino, de nuevo el buen Firmino (que mereció algo más) y KOnaté de cabeza, mientras Southampton entendió que no tenía más que perder y se arrimó sobre el final. El mismo Redmon quiso insistir a los 87 minutos y por poco se le escapa al portero, lo que seguro provocó algún grito de Guardiola en algún lugar de Manchester.



Al final la tabla dice que la diferencia entre el City y Liverpool es de un punto. Y es la Premier. Y no había ninguna razón para tirar la Premier League. Hay vida y hay ilusión para otra corona de Luis Díaz.