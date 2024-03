City y Arsenal le dan la mano a Liverpool: firmaron empate en Premier

Luego de la victoria de Liverpool a Brighton, Manchester City y Arsenal se enfrentaron en uno de los duelos más esperados de la jornada 30 de la Premier League, pues ambos equipos estaban obligados a ganar para seguir aspirando al título de esta temporada 2023/24.



Sin embargo, los goles no fueron protagonistas y el resultado fue un empate que deja como favorecido al Liverpool que los ve desde la cima.

El partido se tornó muy parejo y aunque ambos intentaron por varias vías llegar al gol que abriera el marcador en Etihad, los arcos estaban cerrados y no dejó que ninguno se sacara ventajas.



Tras un pálido primer tiempo, el complemento tuvo mejores oportunidades para los dos equipos y cada uno tuvo sus ocasiones, aunque el Manchester City fue el que más intentó, pero la definición les falló en más de una ocasión.



Aunque los arqueros no lograron intervenir mucho, las jugadas peligrosas estaban latente y Manchester City tuvo una sobre los minutos finales a través de Erling Haaland, quien no conectó bien un cabezazo y el balón se fue desviado.



De igual manera, Josko Gvardiol tuvo otra opción clara, tras un centro de tiro de esquina, pero el cabezazo no fue efectivo, aunque pasó cerca del palo izquierdo.



Al final, el partido se mantuvo en igualdad y sellaron un cero a cero que beneficia a Liverpool. Con este resultado, Arsenal es segundo con 65 puntos y City tercero con 64 unidades.