Liverpool remontó a Brighton con Luis Díaz protagonista

Liverpool recibió en Anfield a Brighton en la jornada 30 de la Premier League y el equipo dirigido por Jurgen Klopp supo sufrir para derrotar a la visita, quien se hizo fuerte desde el inicio del primer tiempo, pero por fortuna Luis Díaz y Mohamed Salah aparecieron para remontar y ganar 2-1 en este complejo partido.

Desde los dos minutos los reds empezaron perdiendo tras un gol sorpresivo de Danny Welbeck, quien no dudó para rematar desde fuera del área y con gran precisión la puso al poste derecho y marcó en Anfield el primero.



A partir de allí, Liverpool se fue con todo al ataque, pero Brighton se hizo fuerte defensivamente e intentó mantener su ventaja, pero el empate no tardaba en llegar tras las constantes llegadas de los locales.



Por fortuna de los dirigidos por Klopp, el gol llegó antes de finalizar el primer tiempo y sobre la media hora apareció el extremo colombiano Luis Diaz, quien dentro del área aprovechó un balón que había bajado con la cabeza Mohamed Salah y terminó definiendo junto al palo izquierdo ante la salida del portero.



Con igualdad uno a uno finalizó el primer tiempo, pero Liverpool empezaba a encaminar una remontada, pues Brighton no se acercó mucho y la ofensiva de los locales era una constante amenaza.



El segundo gol no tardó de llegar y a los 65 minutos Liverpool consiguió el 2-1 a través de su estrella Mohamed Salah, quien recibió el balón de Alexis Mac Allister y consiguió rematar dentro del área para marcar.



Las acciones continuaron y Liverpool empezó a marcar el camino a la victoria, pero la definición les empezó a fallar, así que el marcador era un total suspenso, pues la diferencia era muy poca.



De hecho, Liverpool tuvo el tercero a través de Luis Díaz, quien definió por debajo de los pies del arquero Bart Verbruggen, pero el árbitro y VAR le quitó la posibilidad de haberse ido con un doblete a 15 del final.



Pasaron los minutos y Brighton amenazó con una que otra jugada de peligro, mientras Liverpool mantenía la ofensiva para llegar a la tranquilidad, pero la definición les pasó factura.



Sobre el minuto 89 salió Luis Díaz en lugar de Cody Gakpo y Klopp decidió darle descanso tras llegar de fecha Fifa, pero ante su buena actuación, todos los aficionados en Anfield aplaudieron al colombiano por su gran nivel.



Finalmente, Liverpool ganó 2-1 y este resultado les sirve para seguir aspirando al título de la Premier League. Los reds llegaron a 67 puntos, que lo deja aún con grandes opciones en esta recta final de campeonato.

