Con Díaz titular, Liverpool se recompuso y exhibió poder de su nómina

Liverpool logró reacomodarse en segundo partido amistoso y venció 2-0 a un Crystal Palace que nunca lo amenazó y más bien le permitió probar hasta tres equipos en cancha. Luis Díaz fue titular, jugó 45 minutos y, aunque no fue su partido más lúcido, no le faltó compromiso.

El comienzo del duelo en Singapur era frío, propio de un equipo inicial sin tanto rodaje, con Luis Díaz como el más regular pero con Elliot, Firmino, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain y Tsimikas, que no es que no se conozcan pero sin duda no suelen coincidir todos en una nómina titular.



Muy activos por las bandas el griego y el jovencito Elliot (buen amigo de Lucho) y justamente era este último el que recibía un pase de Milner y veía aparecer atrás a Henderson para dejarle un pase preciso y abrazarse con él en el 1-0 parcial, apenas a los 11 minutos.



Después faltó un poco de precisión en el pase y en la última puntada para hacer más daño. Díaz parece fluir mejor con Robertson y no dispuso de mucho espacio ni balones claros de cara a gol, aunque el compromiso en la marca fue notorio y generó alguna ovación en Singapur.



Un par de acercamientos de Elliot y alguno de Chamberlain (salió lesionado), que justo le negó un pase a Díaz en la mejor opción de ampliar el marcador, fueron el cierre de la primera etapa.



Para el complemento cambiaron los once en Liverpool. ¿Por qué? Porque puede. Y aparecieron Salah, el uruguayo Núñez y Carvalho en el tridente, con respaldos de Thiago, Fabinho, Alexander-Arnold- Van Dijk... una banda. Y al primer minuto ya hacía diferencia: lujazo de Alexander-Arnold con el taco a Salah y definición letal del egipcio para el 2-0.

Hasta ahí, más sombra que oposición hacía un Crystal Palace que no sumaba remates al arco, ni con Adrián ni con Davies (de solo 18 años).



Un nuevo cambio masivo, para dar paso a todos sus juveniles, se permitió el DT alemán, conservando a Salah pero dando vitrina a los que vienen haciendo la fila tras los estelares.



La victoria reconforta después del 4-0 que le propinó Manchester United en el primer examen de la pretemporada, pero no es una declaración final de intenciones cuando falta mucho, mucho por trabajar en una plantilla sin duda llena de recursos, en la que todos tienen margen de mejoría, empezando por Díaz.