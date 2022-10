¡A dejar el miedo! Curioso pedido a jugadores de la Premier League

Para nadie es un secreto que en el balompié masculino debe haber cantidades de casos de jugadores que no quieran hablar sobre su orientación sexual por miedo a las críticas incesantes que lloverán. Pero, ¿es esto cierto?, Jake Daniels y Josh Cavallo sintieron el respaldo en un deporte sumamente masculinizado cuando decidieron hablar y revelar que son gays, y es que esto no debe influir para nada ni debe ser un tema de rechazo hacia ellos. Lo importante es que fluyan en la cancha como los futbolistas que son.

La comunidad LGBTIQ+ ha demostrado su desencanto hacia el Mundial de Catar por las reglamentaciones del país. Será un mes completo en donde el rechazo hacia los homosexuales estará muy marcado, pues en suelo catarí no quieren que haya demostraciones de afecto de personas del mismo sexo. No podrán besarse, y son tan estrictas que no podrán ni siquiera, abrazarse o tomarse de la mano en público.



Como si fuera poco, este tipo de comportamiento en Catar puede ser penalizado con prisión. Unos criterios sumamente exagerados, pero que ellos deben respetar regidos bajo la ley islámica. Estas prohibiciones han prendido las alarmas en combinados nacionales, uno de ellos, Inglaterra que quieren utilizar un brazalete de capitán usado por Harry Kane con los colores de la comunidad LGBTIQ+. Seguramente habrá consecuencias para quienes usen este tipo de gafetes, pero Kane está dispuesto a pagarlas con el único objetivo de que se respeten los derechos, pensamientos, gustos y orientaciones sexuales.



Uno de los referentes del fútbol inglés, Gary Lineker, y como si fuera poco, defensor de los derechos humanos y del colectivo LGBTIQ+ lanzó una propuesta, principalmente a dos jugadores de la Premier League, pero es también una invitación a todos a que dejen el miedo de conocer sus gustos. Si a un hombre le gusta un hombre, sería impensado en un deporte masculinizado, pero en el fútbol femenino, por ejemplo, una de las indignaciones es que las jugadoras sean lesbianas, y seguramente en la rama masculina será peor.



Una mujer no tiene el miedo a aceptarlo y hacer pública sus relaciones, por lo menos lo demuestran las futbolistas, pero un hombre siente el temor de aceptarlo. Gary Lineker mencionó en Daily Mirror, “conozco a dos jugadores gay de la Premier League que están listos para declararse: sería genial que lo hicieran en Catar durante la Copa del Mundo”.



La Premier League en décadas pasadas fue dura con los homosexuales, pues es el caso del jamaicano británico, Justin Fashanu quien salió del closet antes de culminar su carrera deportiva. Fue entrenador en 1997, y en 1998 no aguantó las críticas y acabó suicidándose. Tal vez ese es el miedo que algunos tienen, pero viendo los casos de Jake Daniels y Josh Cavallo, se puede abrir una puerta para que más jugadores se sumen.



El exjugador de la Selección Inglaterra mantuvo también, “sé que hay algunos jugadores homosexuales, que se están planteando si salir o no del armario: pensar qué pasaría si eligieran ese momento”. Durante el Mundial, sería una explosión en Catar ante las reglamentaciones que un futbolista se declarara.



Finalmente, reveló por qué los jugadores no hablan de su orientación sexual, y dio la única razón por la cual no es muy recurrente que los jugadores se declaren, “por miedo, miedo a lo desconocido quizá les preocupa lo que sus compañeros pensarían de ellos, aunque probablemente ya lo sepan. Y la afición… de todos modos compiten, así que cualquier insulto recibido por parte de un aficionado contrario debe convertirse en un halago. Hay tantos jugadores que viven su vida como una mentira, estoy seguro de que es muy difícil para ellos. Pero por lo que hemos visto hasta ahora las reacciones a tal declaración serían increíblemente positivas”. La invitación está hecha y es algo curioso en estos momentos, pero necesario, pues es completamente normal los gustos de un jugador, lo importante es que en cancha rindan, sus gustos no son influencia realmente.