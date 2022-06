¡Le dan palo a Gareth Bale! No tendría lugar en un club inglés

El futuro de Gareth Bale está en el ojo del huracán en Europa. A falta de escasos días para que quede finalmente libre, el galés tiene varios pretendientes que quieren contar con él, pero la historia no es tan positiva para el ‘Expreso de Cardiff’. Si bien el equipo de su ciudad quiere ficharlo, Bale mantuvo que necesita un tiempo para pensarlo.

Y es que hay que encontrar beneficios de vincularse con el Cardiff City, pero hay más contras que pros. Un jugador de la calidad de Gareth Bale y con un Mundial cercano, sabe que llegar al equipo que lo vio nacer como juvenil sería bueno porque contaría con regularidad deseada, pero tal vez no sea lo que el ex Real Madrid quiere. Sabe que jugará Championship, y sus objetivos cambiarán a tratar de ascender. La Uefa Champions League o competencias europeas estarían lejos de su alcance en la segunda división.

Aunque también suenan intereses del Tottenham y Newcastle, su situación por ahora es una incertidumbre completa y los de Cardiff quieren apostarle al ascenso con Gareth Bale. El galés lo piensa constantemente, ‘no puedo decir nada. No he pensado mucho al respecto, y no sé si el nivel es muy distinto. Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Creo que nunca perderé mi calidad con la pelota, pero supongo que es algo de lo que necesitamos hablar’.

Entre tantas dudas en su futuro, periodistas del Reino Unido se refieren al tema de su futuro. Uno de ellos, Ally McCoist en Sky Sports, ‘creo que es admirable cuanto menos. Sin embargo, creo que todavía tiene mucho más que ofrecer al primer nivel. Lo han visto en los encuentros internacionales, y se estará preparando para el Mundial. Yo creo que debería jugar en la Premier League. El primer nombre que me viene a la cabeza es el de Newcastle. Sería ideal’.

A su vez, Dean Saunders, exjugador galés defendió a su compatriota y también lo puso en el Newcastle. Sin embargo, no todos comparten opiniones, pues Jack Wilshere, exfutbolista del Arsenal analizó una posible llegada del ex Real Madrid a los ‘Gunners, ‘viendo las opciones en su posición, todos los futbolistas son los jóvenes que han sido los mejores jugadores del Arsenal en los últimos años. Así es que uno, no creo que vaya a tener muchos partidos. Y si juega, estaría quitando el puesto a uno de estos jóvenes’, referenciando a Nicolás Pépé y Gabriel Martinelli.

Faltan solo seis días para que Gareth Bale quede liberado de contrato con el Real Madrid, y a partir de ese momento cumbre, llegará una oferta que estudie el galés para su futuro.